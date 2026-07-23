"ميتا" تختبر تطبيقًا بالذكاء الاصطناعي لتأليف قصص أطفال مخصصة

أكدت "ميتا" أن التطبيق مخصص لمن هم فوق 18 عامًا، ويتيح إنشاء كتب قصصية خيالية وشخصية للأطفال، مع الاعتماد على أنظمة حماية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من إنتاج محتوى غير مناسب...

تجري شركة "ميتا" اختبارًا محدودًا لتطبيق جديد يحمل اسم "ستوري كيت" (Story Kit)، يتيح إنشاء قصص مخصصة للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تقديم تجربة تفاعلية للأهالي تعتمد على توليد الشخصيات والأحداث والموسيقى تلقائيًا.

وذكر موقع "تك كرانش" أن التطبيق، المتاح تجريبيًا في عدد من الدول، يؤلف القصة كاملة استنادًا إلى اختيارات المستخدم، من دون الحاجة إلى كتابة أي نص.

وأكدت "ميتا" أن التطبيق مخصص لمن هم فوق 18 عامًا، ويتيح إنشاء كتب قصصية خيالية وشخصية للأطفال، مع الاعتماد على أنظمة حماية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من إنتاج محتوى غير مناسب.

وتبدأ عملية إنشاء القصة باختيار الشخصية الرئيسية، إذ يمكن للمستخدم تصوير لعبة الطفل المفضلة أو أحد الأشخاص المقربين لتحويله إلى شخصية داخل الحكاية، ثم تحديد عالم القصة والقيمة التي يرغب في إبرازها، مثل اللطف أو الشجاعة أو التعاطف.

ويأتي إطلاق "ستوري كيت" في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية، إذ يثير التطبيق تساؤلات حول مدى تأثير الأدوات التوليدية في تجربة رواية القصص بين الآباء والأطفال، وما إذا كانت ستكمل هذا الدور أو تحل محل التفاعل الإنساني المباشر.