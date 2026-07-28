دراسة بريطانية: مخاوف السلامة تدفع صحافيين إلى الرقابة الذاتية

أشارت الدراسة إلى أن ظواهر مماثلة رُصدت في الولايات المتحدة، حيث يواجه الصحافيون بيئة تتسم باستقطاب سياسي متزايد وتراجع الثقة بوسائل الإعلام، فضلًا عن ارتفاع مستويات المخاطر الجسدية والنفسية...

كشفت دراسة مدعومة من الحكومة البريطانية عن تنامي ظاهرة الرقابة الذاتية بين الصحافيين في المملكة المتحدة، نتيجة تصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة الشخصية أثناء تغطية قضايا مثيرة للجدل، مثل احتجاجات اليمين، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والملفات المرتبطة بالحريات الجنسية.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في 24 يوليو/تموز، أن عددًا متزايدًا من الصحافيين باتوا يتجنبون تغطية بعض الموضوعات أو يغيرون طريقة تناولها بسبب الترهيب والمضايقات، وهو ما اعتبره الباحثون عاملًا يؤدي إلى تضييق نطاق النقاش العام.

واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 531 صحافيًا، إضافة إلى 55 مقابلة معمقة، حيث كشف المشاركون، بصورة مجهولة، عن تزايد شعورهم بانعدام الأمان، سواء خلال التغطيات الميدانية أو عبر حملات الإساءة والتهديد على الإنترنت.

وخلص الباحثون إلى أن الانتهاكات المرتبطة بالعمل الصحافي أصبحت أكثر انتشارًا، لا سيما في الفضاء الرقمي، مشيرين إلى أن بعض غرف الأخبار باتت تتعامل مع هذه المخاطر بوصفها جزءًا طبيعيًا من المهنة، مع توقع أن يتحمل الصحافيون الضغوط المتزايدة.

وأظهرت النتائج أن الصحافيات كن الأكثر تعرضًا للإساءات، بما في ذلك المضايقات القائمة على النوع الاجتماعي، والتهديدات المباشرة، والرسائل غير اللائقة، والتعليقات التي تستهدف المظهر الشخصي.

وبحسب الدراسة، تصدرت الاحتجاجات المناهضة للهجرة قائمة الموضوعات التي أثارت أكبر مخاوف تتعلق بالسلامة، تلتها التغطيات المرتبطة بإدارة ترمب، بما في ذلك الاحتجاجات ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمتحولين جنسيًا.

وأشارت الدراسة إلى أن ظواهر مماثلة رُصدت في الولايات المتحدة، حيث يواجه الصحافيون بيئة تتسم باستقطاب سياسي متزايد وتراجع الثقة بوسائل الإعلام، فضلًا عن ارتفاع مستويات المخاطر الجسدية والنفسية.

كما وثقت الدراسة حوادث ترهيب استهدفت صحافيين خلال تغطية أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية، إلى جانب حملات إلكترونية سعت إلى كشف هويات صحافيين وتحديد أماكن وجودهم عقب نشر تقاريرهم.

وأظهرت النتائج أن نحو نصف المشاركين أكدوا أن مخاوف السلامة أثرت في استعدادهم لتغطية بعض القصص، فيما قال نحو ثلثهم إنهم غيّروا أسلوب تغطيتهم أو نوعية الموضوعات التي يختارون العمل عليها.