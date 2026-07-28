ولاية تينيسي تتهم "ميتا" بتجاهل أضرار "إنستغرام" على المراهقين

تعد القضية واحدة من 42 دعوى رفعتها ولايات أميركية ضد "ميتا"، وتأتي بعد أشهر من صدور حكم في ولاية نيومكسيكو حمّل الشركة المسؤولية عن الإضرار بالأطفال وفرض عليها غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار...

بدأت في ولاية تينيسي الأميركية محاكمة "ميتا" في دعوى تتهم الشركة بتجاهل نتائج أبحاثها الداخلية بشأن التأثيرات السلبية لمنصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" على المراهقين، مع إعطاء الأولوية لتعظيم الأرباح من المستخدمين صغار السن.

وخلال المرافعات الافتتاحية، قال محامو الولاية إن باحثين داخل "ميتا" حذروا مرارًا من أن الاستخدام القهري للمنصة بين المراهقين يرتبط باضطرابات الأكل والاكتئاب وإيذاء النفس، إلا أن الشركة أبقت على خصائص مثل التشغيل التلقائي والإشعارات والتمرير اللانهائي، التي اعتبرتها الولاية وسائل لإطالة مدة استخدام التطبيق وزيادة العائدات الإعلانية.

في المقابل، أكدت "ميتا" أنها كانت شفافة بشأن المخاطر التي قد يواجهها المراهقون، مشيرة إلى أن الوثائق الداخلية التي استندت إليها الولاية تعكس جهود الشركة لرصد المشكلات ومعالجتها، وأنها طورت أدوات للحد من الاستخدام المفرط وتعزيز دور أولياء الأمور والمعلمين في حماية المستخدمين.

وتعد القضية واحدة من 42 دعوى رفعتها ولايات أميركية ضد "ميتا"، وتأتي بعد أشهر من صدور حكم في ولاية نيومكسيكو حمّل الشركة المسؤولية عن الإضرار بالأطفال وفرض عليها غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار.

وتطالب ولاية تينيسي بفرض عقوبات مالية على "ميتا"، إلى جانب إصدار أمر قضائي يلزم "إنستغرام" بإجراء تعديلات على خصائص المنصة التي ترى الولاية أنها تضر بالصحة النفسية للمراهقين.

وفي حال خلصت هيئة المحلفين إلى مسؤولية الشركة، ستنتقل القضية إلى مرحلة ثانية يحدد فيها القاضي قيمة التعويضات أو العقوبات المالية.