تصاعد خلافات الذكاء الاصطناعي: ناشرون يلوّحون بحجب محتواهم عن "غوغل"

التلويح بحجب المحتوى يهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على "غوغل" للتفاوض على اتفاقيات ترخيص، أكثر من كونه توجهًا نحو قطيعة كاملة...

بدأت مؤسسات إعلامية كبرى تدرس حجب محتواها عن محرك البحث "غوغل"، في تحول غير مسبوق بعلاقتها مع الشركة، وسط تصاعد الخلافات بشأن استخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتراجع الزيارات القادمة من نتائج البحث.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "أدويك"، فإن عددًا متزايدًا من الناشرين يعيد تقييم جدوى إتاحة محتواه لمحرك البحث، بعدما دفعت أدوات البحث التوليدي المستخدمين إلى الحصول على الإجابات مباشرة دون زيارة المواقع الإخبارية، ما انعكس سلبًا على حركة الزيارات والإيرادات.

ويزداد الجدل بسبب اعتماد "غوغل" على برنامج زحف واحد لفهرسة المواقع واستخدام المحتوى في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الناشرين أمام خيارين: السماح باستخدام محتواهم في الغرضين معًا، أو حجب برنامج الزحف بالكامل، بما قد يؤدي إلى اختفاء مواقعهم من نتائج البحث.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "كلاودفلير" أنها ستفعّل اعتبارًا من 15 أيلول/سبتمبر المقبل إعدادات افتراضية تمنع برامج الزحف متعددة الأغراض من الوصول إلى المواقع الجديدة والمشتركين في خطتها المجانية التي تعرض إعلانات، في خطوة تهدف إلى منح أصحاب المواقع قدرة أكبر على التحكم في استخدام محتواهم.

ورغم أن "غوغل" توفر أداة "Google Extended"، التي تتيح استبعاد المحتوى من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مع الإبقاء على ظهوره في نتائج البحث، فإن عددًا من الناشرين يشككون في فاعلية هذا الخيار، خشية تأثيره في ترتيب مواقعهم.

وكشف مايك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "USA Today"، أن الشركة تدرس إمكانية إزالة مواقعها من نتائج "غوغل" خلال الأشهر من 6 إلى 12 المقبلة، بعدما نجحت في تقليل اعتمادها على محرك البحث عبر تنمية جمهورها من خلال النشرات البريدية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والفعاليات.

وأشار ريد إلى أن المجموعة أبرمت اتفاقيات ترخيص مع شركات، بينها "ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، بينما لم تتوصل إلى اتفاق مماثل مع "غوغل"، مؤكدًا أن المحتوى سيظل متاحًا فقط للجهات التي تدفع مقابلًا لاستخدامه.

ويرى التقرير أن التلويح بحجب المحتوى يهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على "غوغل" للتفاوض على اتفاقيات ترخيص، أكثر من كونه توجهًا نحو قطيعة كاملة، في وقت يحذر فيه ناشرون من أن استمرار الخلاف قد ينعكس على جودة نتائج البحث، إذا فقدت خدمات الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى المحتوى الصحفي الموثوق.