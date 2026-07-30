إيلون ماسك يقاضي ولاية مينيسوتا اعتراضًا على قانون يستهدف "أدوات التعرية" بالذكاء الاصطناعي

يجعل القانون، المقرر سريانه السبت، مينيسوتا أول ولاية أميركية تحظر التطبيقات والمواقع التي تتيح إنشاء صور عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما وقع عليه حاكم الولاية في أيار/مايو الماضي...

رفعت شركة "إكس إيه آي" (xAI)، المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية ضد ولاية مينيسوتا الأميركية للطعن في قانون جديد يحظر تقنيات "التعرية" بالذكاء الاصطناعي، قبل أيام من دخوله حيز التنفيذ، في قضية قد تحدد حدود صلاحيات الولايات الأميركية في تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويجعل القانون، المقرر سريانه السبت، مينيسوتا أول ولاية أميركية تحظر التطبيقات والمواقع التي تتيح إنشاء صور عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما وقع عليه حاكم الولاية في أيار/مايو الماضي.

وأكدت "إكس إيه آي" في الدعوى أنها لا تعارض حظر نشر الصور العارية المزيفة التي تُنشأ من دون موافقة أصحابها، لكنها ترى أن القانون يتجاوز هذا الهدف، لأنه يشمل صورًا ومقاطع فيديو تحظى بحماية دستورية، ويعرض الشركات لغرامة تصل إلى 500 ألف دولار عن كل مخالفة.

كما دفعت الشركة بأن القانون لا يوفر حماية قانونية للشركات التي تتخذ إجراءات لمنع إساءة استخدام أدواتها، مشيرةً إلى أن نصه قد يشمل صورًا وافق أصحابها على إنشائها أو أنشأوها بأنفسهم، إضافة إلى أن تعريفه لـ"الأجزاء الحميمة" واسع بصورة مفرطة.

وقال المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، إن مكتبه لم يتسلم الدعوى بعد، لكنه شدد على أن إنشاء صور عارية لأشخاص من دون موافقتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي يمثل انتهاكًا لكرامتهم ويتسبب بأضرار نفسية وشخصية ومهنية كبيرة.

وتختلف هذه القضية عن قوانين أخرى على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية، إذ تستهدف تشريعات سابقة مستخدمي أدوات التزييف العميق، بينما يحمل قانون مينيسوتا مطوري الأدوات أنفسهم مسؤولية قانونية.

وأوضحت "إكس إيه آي" أن شروط استخدام روبوت الدردشة "غروك" تحظر إنشاء صور عارية أو محتوى جنسي لأشخاص حقيقيين من دون موافقتهم، وأن الشركة تطبق هذه السياسة عبر تعليق الحسابات أو إغلاقها والإبلاغ عن المحتوى المرتبط باستغلال الأطفال جنسيًا.

وأضافت الشركة أنها اتخذت إجراءات تقنية لمنع تعديل صور أشخاص حقيقيين بملابس كاشفة في الدول التي تحظر هذه الممارسات، وذلك بعد انتقادات واسعة واجهتها ميزة "الوضع الجريء" في "غروك"، التي كانت تتيح إنشاء محتوى صريح.