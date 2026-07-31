روسيا تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس "تيليغرام" بتهمة "تسهيل أنشطة إرهابية"

يُعد "تيليغرام"، الذي أُطلق عام 2013 ويقول إن عدد مستخدميه تجاوز مليار مستخدم، أحد أبرز تطبيقات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع من جانبي الحرب الروسية الأوكرانية...

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي توجيه تهمة تسهيل أنشطة إرهابية إلى مؤسس تطبيق "تيليغرام"، بافيل دوروف، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، على خلفية اتهامات تتعلق بعدم إزالة محتوى تقول موسكو إنه استُخدم في أنشطة تخريبية وإرهابية داخل البلاد.

وقال الجهاز إن التهم تستند إلى ما وصفه بتقاعس "تيليغرام" عن حذف مواد تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ومنظمات تصنفها روسيا إرهابية أو متطرفة لتنسيق عمليات تخريب، وأعمال إرهابية، وجرائم قتل، وهجمات احتيال إلكتروني داخل روسيا.

وعقب الإعلان، نشر الحساب الرسمي لتطبيق "تيليغرام" على منصة "إكس" صورة لدوروف وهو يرفع إصبعه الأوسط، من دون إصدار أي تعليق إضافي، فيما لم يصدر عن دوروف أو الشركة أي رد رسمي على الاتهامات.

ويُعد "تيليغرام"، الذي أُطلق عام 2013 ويقول إن عدد مستخدميه تجاوز مليار مستخدم، أحد أبرز تطبيقات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع من جانبي الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسعى السلطات الروسية منذ سنوات إلى تشديد الرقابة على التطبيق، بالتزامن مع الترويج لخدمة المراسلة الحكومية "ماكس"، رغم استمرار مؤسسات رسمية، بينها الكرملين ووزارة الدفاع، في استخدام "تيليغرام" لنشر بياناتها اليومية.

ودوروف، المولود في روسيا والحاصل حاليًا على الجنسيتين الإماراتية والفرنسية، هو أيضًا مؤسس شبكة "فكونتاكتي"، التي باع آخر حصصه فيها عام 2014 بعد ضغوط من السلطات الروسية.

ويواجه دوروف كذلك تحقيقًا في فرنسا بشأن اتهامات تتعلق بعدم اتخاذ "تيليغرام" إجراءات كافية لمكافحة الأنشطة الإجرامية على المنصة، وعدم التعاون بالقدر الكافي مع طلبات سلطات إنفاذ القانون، وهي اتهامات ينفيها.

ويأتي الإعلان الروسي بعد أشهر من تقارير إعلامية أفادت بأن دوروف يخضع لتحقيق في قضية مرتبطة بالإرهاب. ولم يُعرف مكان وجوده الحالي، إلا أن منشورات سابقة له أشارت إلى وجوده في دبي، كما ذكر في أواخر يوليو أنه يأمل في زيارة جورجيا مجددًا قريبًا.