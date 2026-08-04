"آبل" تحذف "تليغرام" مؤقتًا بسبب محتوى لاستغلال الأطفال

أكد متحدث باسم "آبل" أن مراجعة الشركة كشفت عن مواد تخالف إرشادات متجر التطبيقات التي تحظر المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال، موضحًا أن "تليغرام" اتخذ إجراءات سريعة لمعالجة المخالفة، ما سمح بإعادة التطبيق إلى المتجر...

أزالت شركة "آبل" تطبيق "تليغرام" مؤقتًا من متجر التطبيقات التابع لها عالميًا، بعد رصد محتوى يتضمن مواد اعتداء جنسي على الأطفال نشرها أحد مستخدمي المنصة، قبل أن تعيد التطبيق في اليوم نفسه عقب إزالة المحتوى وحظر الحساب المسؤول عنه.

وأكد متحدث باسم "آبل" أن مراجعة الشركة كشفت عن مواد تخالف إرشادات متجر التطبيقات التي تحظر المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال، موضحًا أن "تليغرام" اتخذ إجراءات سريعة لمعالجة المخالفة، ما سمح بإعادة التطبيق إلى المتجر.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة عام 2018، عندما أزالت "آبل" التطبيق مؤقتًا بسبب محتوى وصفه مؤسس "تليغرام"، بافيل دوروف، آنذاك بأنه غير لائق، قبل إعادته بعد تشديد إجراءات الإشراف والحماية.

ويقول "تليغرام"، الذي يتجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريًا مليار مستخدم، إنه يطبق سياسة عدم التسامح مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وبحسب المنصة، حظرت منذ بداية العام نحو 338 ألف مجموعة وقناة بسبب هذا النوع من المحتوى.

وعلّق "تليغرام" على قرار "آبل" عبر منصة "إكس"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة ستطبق المعيار نفسه على جميع التطبيقات الأخرى المتاحة في متجرها.

وانضم الرئيس التنفيذي لشركة "إيبك غيمز"، تيم سويني، إلى منتقدي القرار، معتبرًا أن إزالة منصة يستخدمها عدد ضخم من الأشخاص بسبب محتوى نشره مستخدم واحد تثير تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق المعيار نفسه على منصات التواصل والمراسلة واسعة النطاق، بما في ذلك خدمة "آي مسج" التابعة لـ"آبل".

وتواجه "تليغرام" ضغوطًا تنظيمية متزايدة بشأن تعاملها مع المواد غير القانونية، بما في ذلك المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي نيسان/أبريل الماضي، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" تحقيقًا بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد من هذا النوع عبر المنصة.

ونفى "تليغرام" بشكل قاطع مزاعم الهيئة البريطانية، مؤكدًا أنه تمكن منذ عام 2018 من الحد بصورة شبه كاملة من انتشار هذه المواد عبر القنوات العامة، مستعينًا بخوارزميات مخصصة لرصدها.

وفي شباط/فبراير الماضي، فرضت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية غرامة على "تليغرام" بسبب تأخره في الرد على استفسارات بشأن الإجراءات التي يعتمدها للحد من المحتوى المرتبط بالاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.