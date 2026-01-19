ضغوطات لحظر المنصات على القاصرين: "تيك توك" يعزز تقنيات التحقق من العمر في أوروبا

تتخذ المنصة أيضًا إجراءات إضافية لحماية القُصر، منها منع المراسلة المباشرة لمن هم دون 16 عامًا، وتحديد وقت الشاشة لمن هم دون 18 عامًا بـ60 دقيقة يوميًا، وعدم إرسال إشعارات خلال فترة النوم...

أعلنت منصة "تيك توك" عن بدء تطبيق تقنيات جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، استجابة لمطالب متزايدة باتباع نموذج الحظر الأسترالي على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا. وتواجه المنصات الرقمية الكبرى، بينها "يوتيوب"، ضغوطًا متزايدة لضمان استبعاد حسابات الأطفال.

وتعتمد التقنية الجديدة، التي جُرّبت سرًا خلال العام الماضي في الاتحاد الأوروبي، على تحليل بيانات الحسابات، ومحتوى الفيديوهات، وأنماط السلوك، لرصد المستخدمين الذين قد تقل أعمارهم عن 13 عامًا. وتقوم فرق مختصة من المشرفين بمراجعة الحسابات المشتبه بها، بدلاً من الحظر التلقائي، مع إتاحة إمكانية الاستئناف في حال إغلاق الحساب بالخطأ.

وتتضمن إجراءات الاستئناف خيارات تحقق متنوعة، مثل التقدير العمري للوجه عبر شركة "Yoti"، أو تفويض بطاقة ائتمان، أو تقديم إثبات هوية رسمي. وأسفر المشروع التجريبي في أوروبا عن إزالة آلاف الحسابات.

يأتي هذا التطور في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابة على آليات التحقق من العمر لحماية بيانات الأطفال. وأكدت "تيك توك" أن النظام يلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات، مشيرة إلى أن نتائج التحليل لا تُستخدم إلا لإحالة الحسابات لمراجعة بشرية وتحسين التقنيات ذات الصلة.

وتتخذ المنصة أيضًا إجراءات إضافية لحماية القُصر، منها منع المراسلة المباشرة لمن هم دون 16 عامًا، وتحديد وقت الشاشة لمن هم دون 18 عامًا بـ60 دقيقة يوميًا، وعدم إرسال إشعارات خلال فترة النوم.

وفي أستراليا، أدى تطبيق الحظر على من هم دون 16 عامًا في كانون الأول/ديسمبر إلى حذف أكثر من 4.7 ملايين حساب عبر عشر منصات، بينها "يوتيوب" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك".

