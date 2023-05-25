نرقص على ظهر الغوّاصة الألمانيّة | شعر

حتّى نبتلَّ مِنْ عرقِ الفرح
ضعيني في إبرتِكْ
وأخيطي بِيَ الأجسادَ الممزّقة
في ثانيةِ تحوّلِ البيوتِ مِنْ مكعّباتٍ صلبةٍ إلى نافورةِ رمال
هذا اللّحمُ لحمي
ستتوافقُ أنسجتُنا مثلَ حمامٍ ينوح
لنا نفسُ الخريطةِ النفسيّةِ منذُ قرّرَ البولنديُّ أنْ يمحو
أسماءَنا عَنِ الورقِ المخطّطِ في مكاتبِ الجيوش
ويكتبَ أسماءَ جديدةً بلغةِ
ربِّهِ البابليّ
فيَّ طبقاتٌ مِنَ المجازرِ منذُ يبوس
فِيَّ إلهٌ معلّقٌ في جرحِهِ الفسيحِ
بلا صليب
خيوطُ النورِ المنبعثةُ مِنْ باطنِ الصحراءِ في أعلى الجنوب
تفتحُ في سمائي نوافذَ تطلُّ على أرضي الّتي
لا تتوقّفُ الجرّافاتُ عَنْ قضمِها
وترتفعُ العماراتُ وأسعارُ
البيوت
أريدُ أنْ أمسِكَ حركةَ اللّهيبِ في مشيِ اللّيل
كما يفعلُ المصوّرونَ المحترفون
أضعُ انحناءاتِها في علبٍ صغيرةٍ جميلة
أهديها لأصدقائي البعيدينَ المنتظرين
نلبسُها في الحفلةِ القادمة
ونرقصُ الدحيّةَ والكرّاديّةَ هناك
على ظهرِ الغوّاصةِ
الألمانيّةِ
تلك
قرّري
مَعْ مَنْ أنتِ منذُ الآنَ
في هذا الخراب
ضعيني في إبرتِكْ
وأعيدي الشّهداءَ إليّ
نحملُهم على الأكتافِ
ونرقصُ حتّى نبتلَّ مِنْ عرقِ الفرح
أعيدي
لحمي
إليّ
ماءٌ في بئرِ النّار
يلبسونَ المرَّ في أقدامِهِم
ويمشونَ في القمرِ إلى بئرِ النّار
وهناكَ، في القلبِ، يصبّونَ ماءً قليلًا
يوجِعُ عَظْمَ الرّصاص
يعرفونَ، غالبًا، أنَّ الرّحلةَ لا عودةَ مِنْها
لكنّهم يمشون، وتمشي معهم أسماؤُنا
كأنّها ملائكةٌ ترعى
سماءَهم
يصبّونَ، يصيبونَ بالأملِ المصابِ
ونصيبُ شيئًا مِنْ طينِ
الطّريق
همْ واحدٌ دائمًا، لا أكثرَ،
وأحيانًا يدانِ تعينانِ الجسدَ في ميْلِهِ السحريِّ
عبرَ شبّاكِ المخيّم
قلْ هوَ الصّبرُ، والبحرُ، واليُسْرُ،
والمدٌُّ والجزرُ، والشَّفْعُ والوِتْرُ،
قلْ هوَ الفجرُ
قلْ هوَ
الشّعر
أَمِنْ أجلَ هذا تُخْتَرَعُ الشعوب؟
فُتِحَ قفصُ الضباعِ بعدَ جوع
وها هِيَ، بكاملِ بشاعتِها الأنيقةِ
مثلَ عتمةِ قبوٍ منسيٍّ مليءٍ بالعفن
تضربُ بالهراواتِ وأعقابِ البنادقِ أجسادَنا في مسجدِ القدسِ
ترشّ بالغازِ والفلفلِ وقنابلِ الصّوتِ لغتَنا الأمويّةَ
تأكلُ مِنْ لحمِنا لتبني عضلاتِ
عبريّتِها الجديدة
أمِنْ أجلِ هذا
أضعتَ أهلَكَ أربعينَ عامًا في الصّحراءِ
يا أيّها المصريُّ النبيُّ بعدَ نيل؟
أمِنْ أجلِ هذا
جئتَنا يا إبراهيمُ مِنْ سومرَ
مبلّلًا بغربتِك كأنَّ لا فراتَ لَكَ
ولا قمحَ في بيتِ كنعانَ
المضيف؟
أَمِنْ أجلِهِ
شحنتِ يا أوروبّا الجميلةَ أبناءَكِ نحوَ موانئِنا،
بعدَ أنْ ملأتِ بِهِمْ أفرانَكِ
ليحرقونا بنارِكِ البيضاءِ
ورحتِ تتّهميننا بالسمِّ الّذي
في لا ساميّتِك؟
أَمِنْ أجلِ هذا
تُخْتَرَعُ الشّعوب؟
شاعر وباحث. محرّر مجلّة فُسْحَة- ثقافيّة فلسطينيّة. يعمل في تحرير إصدارات مؤسّساتيّة وخاصّة، وتدريب مجموعات، وتدريس علوم العربيّة والإسلام، والاستشارة الثقافيّة والإعلاميّة. له مجموعة شعريّة بعنوان "لولا أنّ التفّاحة"، وكتاب من تحريره بعنوان "الثقافة الفلسطينيّة في أراضي 48"، ومشاركات في مشاريع كتابيّة وفنّيّة جماعيّة عديدة.
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