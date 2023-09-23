باب المسجد مغلق | شعر

ها أنا أدخل في لغتكم

أدخل في شريعة آبائكم

أدخل في حروبكم على النصّ المقدّس

أدخل في دولتكم الجاثمة بالنصّ على صدر البلاد

كأنّني في الصومعة

أرتّل نفسي بصوتٍ لنفسي

فتنجو صلاتي

وأنجو

لا أريد لكم أن تفهموا

لا أريد لنوايا الأسطورة أن تحتلّني بعد أن

تتخطّى القبيلة صحراءَها في النصّ البابليّ

تعبر البحر، تعبر النهر

إلى يبوسَ

بيتي

وفي أعالي اللّيل، عندما ينتهي كلّ هذا

أمشي في لغةٍ أخرى رفعها السلطان سليمان سورًا عاليًا

أمرّ على شبابٍ في انحناء الطريق نحو القبر

كأنّهم بقايا الفاتحينَ يحرسونَ

نوم المسيح الأبديّ

فيه

أمرّ مع الصديق على رقصٍ ليس لنا، في شارع يافا،

ندخل الموسيقى كأنّا زمن المكان المشفق على سرّاقِهِ التائهين،

نداوي بالضحك خوف الفتى الناصريّ مِنَ السجن الممكن

أو الرصاص

نصعد درج حديقةٍ أسفل برج القلعة

يحصل حبٌّ على مقاعدها

تحصل في عتمة أشجارها رغباتٌ لا هويّةَ لها

أرى في مائها ماء قرطبة

مقامات نيسابور

شعرَ بغدادَ

نَخْلي

باب المسجد مغلقٌ

الطريق إلى بابه عتمةٌ وجنودٌ خائفونَ يراقبونَ فراغَ يدي

الطريق خاليةٌ مِنْ أبناء إسماعيلَ والحجّاج الماكثينَ

على درب الرحلة

لا اعتكاف

أنا الآن هنا

في الجانب الغربيّ الّذي كلّه شرقٌ

أتأمّل العمّال الأنيقين في صباح الفندق بين طاولات الفطور

يبتسمون للساني الّذي هو لسانهم

وأبتسم للسانهم الّذي هو روحي

ونفهم، كلٌّ على مِنْوالِهِ،

مَنْ هو الصاحب

ومَنْ هُوَ الغريب

علي مواسي

شاعر وباحث. محرّر مجلّة فُسْحَة- ثقافيّة فلسطينيّة. له مجموعة شعريّة بعنوان "لولا أنّ التفّاحة"، وكتاب من تحريره بعنوان "الثقافة الفلسطينيّة في أراضي 48"، ومشاركات في مشاريع كتابيّة وفنّيّة جماعيّة عديدة.