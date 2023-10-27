نصوص لا تفي الوجه حقّه | شعر

نازح إلى إحدى مدارس الأونروا، خان يونس، قطاع غزّة، 25/10/2023 | محمّد همص، Getty.

سكوت العالَم

المجرم في عينيه السكّين

في يده بيتي المركوم

في ساقيه الخوف

وفي أذنيه إلهٌ مجنونٌ مهووس

المجرم يأخذ كلّ لغات العالَم

وأنا لغتي... كلّ سكوت العالَم

المجرم لا يتحدّث لغة البحر الغزّاويّ،

ويعرف أنّ الشجرة بنت الساعد

والزنّانة بنت العالِم

والمختبر يريد الحَمْض من الأشجار؛

المختبر نظيفٌ جدًّا، المختبر عقيمٌ جدًّا

أمّا الشجر فقد أبلاه تراب الأرض، وقد لوّثه

زيت الحقّ

هذا المجرم... يعرف أنّ الأرض هديّة

أنّ النار هديّة

أنّ الله هديّة

وليس له عينان ليفهم

ليس له وجهٌ يتنفّس

لكن في أذنيه طنين إله الموت

انظر إلى وجهي

هذا وجهي

انظرْ فيه

تمعّنْ

انظرْ في عينيّ

وفي خدّيّ

وراقبْ شفاهي

وَجِّهْ وجهك نحوي

وانظرْ لي

فهذا وجهي

هذا الوجه الأغبر لي

وهذا وجهكَ في عينيّ،

في ماء عيوني

انظرْ فيه

فهذا وجهي الّذي عشتَ دهرًا،

تربّي خيالكَ عنه وعنّي

هذا وجهي

أيّها المهووس بي

هذا وجهي أيّها المهووس بكلّ آخَر

هذا وجهي أيّها المجنون بجمع الجثث

في متاحفَ بلا وجوه

هذا وجهي أيّها الإنسان

أيّتها الحضارة

وجهي أيّتها النساء الحرائر

وجهي أيّتها القضايا

هذا وجهي... أيّها الرجال الكرام

انظروا إليه وأنتمْ

تدسّون موتي بجلدي

انظروا إليه

كي تناموا

إلى آخر العمر

مجرمين

موفّق الحجّار

شاعر وكاتب سوريّ، حاصل على ماجستير في الأدب المقارن من «معهد الدوحة للدراسات العليا».