يحصل في الشعر | قصيدتان

لا شيءَ يشبه فكرته

لا شيءَ يشبه فكرته

فالحبّ، مثلًا

أكبر من بدايته

وأصغر من نهايته

والحياة

أقلّ بكثيرٍ ممّا هي في مناقير الطير

وأكثر ممّا هي في خطو السائرين إلى حتوفهم راضين

وأنتَ

أقلّ ممّا يمكن أن تكون

وأكثر ممّا أنتَ عليه

وأكبر منكَ لحظة الولادة

أبعد مِنْ هويّتكَ

وأعلى من اسمكَ

وأكثر إشراقًا ممّا تظنّ

فَكُنْ!

يحصل في الشعر

في الشعر

يمشي الليل على الجدران، وتسقط النجوم ضاحكةً من سوء حظّها

يختلط الحبّ بغيره

بالعشب على طريق بيتنا

بزرقة السماء

ويدخل الحانات باحثًا عن دهشةٍ في أساور النساء

في الشعر

يولد الصعاليك بعد كلّ فاصلةٍ ويولد حزنهم معهم

وتطلع مِنْ كلّ مفردةٍ قافلةٌ تعدّ ألف ناقةٍ

تحمل الخزّ والياقوت والحنّاء

وتولد المدائن في لحظةٍ ويلتقي في قصورها

المنجّمون

والندامى

والوحي

والشعراء

في الشعر

وطن المعجزات الّتي نشتهي

عودة الحلّاج منتصرًا

ظهور الإمام مِنْ غيبةٍ

بساط الريح يأخذنا إلى صنعاءَ

إلى أرضٍ يحبّها الله كما يحبّ نفسه

يدخلها ومعه الصالحون

والمعدمون

وبائعو المسك للعرائس

وكلّ الذين عُلِّقَتْ أيّامهم على بوّابة الميناء

في الشعر

تحتدم الأساطير بغير حجّةٍ مقنعةٍ

لتشفي الجروح في النرجس البشريّ

ويهتدي في الليل آخر الأنبياء

وتحتلّ الجيوش مدنًا لا وجود لها

ويقتل أبناء السلالات إخوتَهم

كي يرثوا البلاد

والسبايا

والإماء

في الشعر

تصير حياتنا أبسط ممّا خُيِّلَ

كملح الطعام

كشربة ماءٍ

ويبدو الكون مختلفًا

معافًى كأوّل الربيع

ودودًا كصلاة راهبةٍ، ينمو بين يديها الزرع

وتتّسع السماء

في الشعر

يجوز ما لا يجوز في غيره

تتمّ أغنياتنا

تتمّ أمنياتنا

في الشعر، دون غيره

تكتمل في ذاتها الأشياء

مرزوق الحلبي

شاعر وناقد من فلسطين، يكتب في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة. يعمل وينشط في الجانب الحقوقيّ والمجتمع المدنيّ. له مجموعة شعريّة بعنوان «في مديح الوقت».