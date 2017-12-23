وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

إعلامي فلسطيني، ودبلوماسي سابق، وطبيب مع وقف التنفيذ. ولد في سورية غريبًا ونشأ وحيدًا لوالديه، ويقيم مغتربًا في بكين منذ