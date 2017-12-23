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التجمع بالناصرة ينتقد سلام ويتهمه بالتملق للشرطة

التجمع بالناصرة ينتقد سلام ويتهمه بالتملق للشرطة

2017-12-23
موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد

موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد

2017-12-23
هنية: ترامب قد يعلن إسرائيل دولة يهودية وشطب حق العودة

هنية: ترامب قد يعلن إسرائيل دولة يهودية وشطب حق العودة

2017-12-23
أمسالم: رئيس حكومة متهم بالفساد لا يمكنه البقاء بمنصبه

أمسالم: رئيس حكومة متهم بالفساد لا يمكنه البقاء بمنصبه

2017-12-23
What's new
#ترجمان
#فسحة

ملفات
#القدس عاصمتنا
#هبة القدس والأقصى
#العودة الى المدرسة
#50 عامًا على حرب حزيران
#إضراب الكرامة
#الحكم العسكري

بالخط العريض

عين ماهل: رفض لتكريم نتنياهو ودعوات لمقاطعة الزيارة
عين ماهل: رفض لتكريم نتنياهو ودعوات لمقاطعة الزيارة

2017-12-23
مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت
مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت

2017-12-23
شفاعمرو: التحالف الوطني يستنكر العنف ويطالب الجبهة بالاعتذار
شفاعمرو: التحالف الوطني يستنكر العنف ويطالب الجبهة بالاعتذار

2017-12-23
مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب
مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب

2017-12-23
ميسي يحقق أرقاما مميزة بعد الفوز بالكلاسيكو

ميسي يحقق أرقاما مميزة بعد الفوز بالكلاسيكو

2017-12-23
سواريز: لم نحسم لقب الليغا بعد لهذا السبب!

سواريز: لم نحسم لقب الليغا بعد لهذا السبب!

2017-12-23
القدس عاصمتنا: ملف خاص

خاص
القدس عاصمتنا: ملف خاص

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محليات
الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة

الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة

2017-12-23
مجهولون يعتدون على مقهى في الناصرة

مجهولون يعتدون على مقهى في الناصرة

2017-12-23
دير الأسد: إصابتان إحداهما حرجة في حادث طرق

دير الأسد: إصابتان إحداهما حرجة في حادث طرق

2017-12-23
عيلوط مصرع الفتاة إليانا عطالله إثر سقوطها عن علو

عيلوط مصرع الفتاة إليانا عطالله إثر سقوطها عن علو

2017-12-23
د. شحادة: عرقلة التناوب والمشتركة نتاج خلافات الجبهة

د. شحادة: عرقلة التناوب والمشتركة نتاج خلافات الجبهة

2017-12-23

منصة أكثر من رأي

عهد داست على عصب الاحتلال

بلال ضاهر

2017-12-22

أميركا من "رأس الحية" إلى "راع نزيه" لعملية السلام

سليمان أبو إرشيد

2017-12-21

الاحتلال المسكين والمقاوم الوقح..

سهيل كيوان

2017-12-20

أخلاقيات الصهيونية

أنطوان شلحت

2017-12-20

ترجمان

نصوص عالمية

أبرز الحوادث الدولية التي أشعلتها تغريدات ترامب في 2017
أبرز الحوادث الدولية التي أشعلتها تغريدات ترامب في 2017

2017-12-22
بوتين يتحضر لحرب عالمية ثالثة؛ ماذا عن ترامب؟
بوتين يتحضر لحرب عالمية ثالثة؛ ماذا عن ترامب؟

2017-12-21
التأمل والتمارين الذهنية في رعاية الصحة النفسية
التأمل والتمارين الذهنية في رعاية الصحة النفسية

2017-12-19
إدمان الهواتف الذكية يحدث تغيرات في أدمغة المراهقين
إدمان الهواتف الذكية يحدث تغيرات في أدمغة المراهقين

2017-12-16

فلسطينيات
مستوطنون يعربدون في مادما والاحتلال يعتقل عائلة بسلفيت

مستوطنون يعربدون في مادما والاحتلال يعتقل عائلة بسلفيت

2017-12-23
بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بسلوان

بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بسلوان

2017-12-23
الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

2017-12-23

إسرائيليات
الدنمارك توقف دعمها المالي للفلسطينيين بضغط من الاحتلال

الدنمارك توقف دعمها المالي للفلسطينيين بضغط من الاحتلال

2017-12-23
الاحتلال ينفي مجددا مسؤوليته عن استشهاد أبو ثريا

الاحتلال ينفي مجددا مسؤوليته عن استشهاد أبو ثريا

2017-12-23
"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

2017-12-23
إصابات بحريق في المسكوبية بالقدس المحتلة

إصابات بحريق في المسكوبية بالقدس المحتلة

2017-12-22
إسرائيل أعلنت انسحابها من اليونيسكو

إسرائيل أعلنت انسحابها من اليونيسكو

2017-12-22

عربي وفرنجي

بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال
بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال

2017-12-23
ليبيا: نازحون يقتحمون المجلس الرئاسي بطرابلس
ليبيا: نازحون يقتحمون المجلس الرئاسي بطرابلس

2017-12-23
تركيا تطلق اسم فخر الدين باشا على شارع سفارة الإمارات
تركيا تطلق اسم فخر الدين باشا على شارع سفارة الإمارات

2017-12-23
الهند: مصرع 32 مسافرا بسقوط حافلة في نهر
الهند: مصرع 32 مسافرا بسقوط حافلة في نهر

2017-12-23

رياضة
إنتر ميلان يخسر أمام ساسولو

إنتر ميلان يخسر أمام ساسولو

2017-12-23
مورينيو يصر على إبرام صفقة هجومية كبيرة

مورينيو يصر على إبرام صفقة هجومية كبيرة

2017-12-23
برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

2017-12-23
دبور يتكهن الفائز بين برشلونة وريال مدريد
دبور يتكهن الفائز بين برشلونة وريال مدريد

2017-12-23
أيمن خلايلة يتوقع نتيجة مباراة الكلاسيكو
أيمن خلايلة يتوقع نتيجة مباراة الكلاسيكو

2017-12-23
كلاسيكو الأرض: هل سيلحق الريال الهزيمة الأولى بالبارسا؟
كلاسيكو الأرض: هل سيلحق الريال الهزيمة الأولى بالبارسا؟

2017-12-23
زيدان يعلن عن قائمته لمباراة الكلاسيكو
زيدان يعلن عن قائمته لمباراة الكلاسيكو

2017-12-23

ثقافة وفنون
"غفار الزلة" تحصد جوائز مهرجان الكويت المسرحي

"غفار الزلة" تحصد جوائز مهرجان الكويت المسرحي

2017-12-23
ستالون ينفي بشكل قاطع مزاعم اعتداء جنسي في التسعينيات

ستالون ينفي بشكل قاطع مزاعم اعتداء جنسي في التسعينيات

2017-12-22
"القدس إسلامية".. لوحة عبّر فيها سوريون بتركيا عن رفضهم قرار ترامب

"القدس إسلامية".. لوحة عبّر فيها سوريون بتركيا عن رفضهم قرار ترامب

2017-12-20
الليدي ستقيم سلسلة حفلات في لاس فيغاس لمدة عامين فقط

الليدي ستقيم سلسلة حفلات في لاس فيغاس لمدة عامين فقط

2017-12-20
خوفو: أسرار الهرم الأكبر

خوفو: أسرار الهرم الأكبر

2017-12-20

"سفر التكوين": عن أشياء أخرى غير الاحتلال
"سفر التكوين": عن أشياء أخرى غير الاحتلال

جمال ضاهر

هاني عبّاس: لم أتحدّث مرّة في السياسة
هاني عبّاس: لم أتحدّث مرّة في السياسة

حاوره رامي العاشق

أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة
أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة

أيمن إغباريّة

في عيونهن: معرض صور للنساء والمهن في فلسطين
في عيونهن: معرض صور للنساء والمهن في فلسطين

فُسْحَة

تحديث أخبار علمية وتكنولوجية
هبوط مدوٍِ لعملة "بيتكوين"

علوم وتكنولوجيا

هبوط مدوٍِ لعملة "بيتكوين"

2017-12-23
فينت سيرف: لا تتجاهلوا الأوراق

علوم وتكنولوجيا

فينت سيرف: لا تتجاهلوا الأوراق

2017-12-22
المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميًا يعزز قوة الدماغ

صحة

المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميًا يعزز قوة الدماغ

2017-12-23
كيف يؤثر تناول السمك على نوم وذكاء الأطفال؟

صحة

كيف يؤثر تناول السمك على نوم وذكاء الأطفال؟

2017-12-22
وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

ميديا

وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

2017-12-23
صفعة لترامب: هكذا تعاملت الصحف الأوروبية مع القرار الأممي بشأن القدس

ميديا

صفعة لترامب: هكذا تعاملت الصحف الأوروبية مع القرار الأممي بشأن القدس

2017-12-22

مجلة عرب 48
بطاقات "أعياد ميلاد سوداء" لأسوأ السائقين في أستونيا
بطاقات "أعياد ميلاد سوداء" لأسوأ السائقين في أستونيا

2017-12-23
إيطاليا: ممرض يقتل مرضاه لحساب مافيا تشييع الجنازات
إيطاليا: ممرض يقتل مرضاه لحساب مافيا تشييع الجنازات

2017-12-22
4 معترضين: دول صغيرة تحت الوصاية الأميركية رغم استقلالها
4 معترضين: دول صغيرة تحت الوصاية الأميركية رغم استقلالها

2017-12-22
تحديا لقرار ترامب: سانتا كلوز يرسم الفرح على وجوه أطفال القدس
تحديا لقرار ترامب: سانتا كلوز يرسم الفرح على وجوه أطفال القدس

2017-12-22

شباب ومجتمع
جمعيّة الثّقافة تُطلق برنامج المنح الدراسيّة وتحيي الذكرى الرابعة للراحلة روضة عطا الله

جمعيّة الثّقافة تُطلق برنامج المنح الدراسيّة وتحيي الذكرى الرابعة للراحلة روضة عطا الله

2017-12-22
المغرب: توقيف 97 ألف شخص لترويج المخدرات خلال 2017

المغرب: توقيف 97 ألف شخص لترويج المخدرات خلال 2017

2017-12-22
البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "الحارة"

البعنة: مشاركة واسعة في مهرجان "الحارة"

2017-12-22
شفاعمرو تحتفل بعيد الميلاد المجيد

شفاعمرو تحتفل بعيد الميلاد المجيد

2017-12-22
المكسيك تتيح بيع منتجات تحوي نبتة الماريجوانا

المكسيك تتيح بيع منتجات تحوي نبتة الماريجوانا

2017-12-21

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المحطة

7 أيام على إعلان ترامب... رصد لأبرز الأحداث