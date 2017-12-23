أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المداخل الغربية والجنوبية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب حشود تجمعات للمستوطنين ضمت المئات منهم غرب المدينة.
2017-12-23
سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة خلال مباراة ريال مدريد، اليوم السبت بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 17 من
أكد الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الذي افتتح أهداف فريقه 3-0، خلال مواجهة "كلاسيكو الأرض"، ظهر اليوم، على ملعب "سانتياغو
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2017-12-22
2017-12-21
2017-12-20
نصوص عالمية
2017-12-19
2017-12-16
كشفت تقارير صحفية، أن معظم لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعتقدون بأن مدربهم البرتغالي، جوزيه مورينيو، ينوي التعاقد مع اسم
عمق برشلونة، من جراح ريال مدريد المحلية، بفوزه بالكلاسيكو، على أرضية ملعب "سنتياغو برنابيو"، في الجولة السابعة عشرة بثلاثة
جمال ضاهر
حاوره رامي العاشق
أيمن إغباريّة
فُسْحَة
علوم وتكنولوجيا
صحة
ميديا
إعلامي فلسطيني، ودبلوماسي سابق، وطبيب مع وقف التنفيذ. ولد في سورية غريبًا ونشأ وحيدًا لوالديه، ويقيم مغتربًا في بكين منذ
نرصد في ما يلي أبرز ما جاء في الصحف الأوروبية في ما يتعلق بالقرار الأممي بشأن القدس:
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر... نصرة للقدس (أ ف ب)
مواجهات في الضفة نصرة للقدس (أ ف ب)
عهد التميمي في المحكمة العسكرية - الفتاة الحرة في الأرض المحتلة (أ ف ب)
تصدي الفلسيطنيين لقرار ترامب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل (أ ف ب)
اشتباك مع المحتل (أ ف ب)
أرض العروبة للعرب - الخليل (أ ف ب)
شبان فلسطينيين عند حاجز قلنديا (أ ف ب)
مواجهات: الحجر بوجه المحتل (أ ف ب)
جنود جيش الاحتلال يسخدمون القوة لتفريق مظاهرات الغضب في الضفة الغربية الرافضة لقرار ترامب.
متظاهرين غاضبون لقرار ترامب ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
الشرطة الإسرائيلية تستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين ضد إعلان ترامب المجحف.
غضب في غزة منددة بإعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جنود جيش الاحتلال يتأهبون لمسيرات الغضب ضد قرار ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
توافد الملصليين إلى المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس
قُتل 328 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر 2500 بجروح في زلزال ضرب حلبجة ومحافظة السليمانية في إقليم كردستان (أ ف ب)
قُتل 328 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر 2500 بجروح في زلزال ضرب حلبجة ومحافظة السليمانية في إقليم كردستان (أ ف ب)