المؤبد لرئيس المعارضة في البحرين بتهمة التخابر مع قطر

عرب ٤٨ / أ ف ب

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، السجن المؤبد، على رئيس المعارضة، الشيخ علي سلمان، بعد أن وجهت له تهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني، اليوم الأحد.

وكانت محكمة بحرينية برأت في حزيران/يونيو الماضي، زعيم حركة الوفاق التي حلها القضاء، لكن النيابة العامة استأنفت على هذا الحكم.

وأدين علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

ويأتي ذلك، بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر وحصارها في حزيران/يونيو 2017، بزعم دعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

في الوقت الحالي، ينفذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بعض طائفة من الناس" و"إهانة وزارة الداخلية".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية أحكامها بحق المعارضين.