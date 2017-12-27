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اليمن: مقتل عشرات المدنيين في غارة لتحالف السعودية

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 11:25

اليمن: مقتل عشرات المدنيين في غارة لتحالف السعودية
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أفاد مراسل "فرانس24" أن 30 مدنيا، على الأقل، قتلوا في سوق غرب اليمن إثر غارة نسبتها مصادر محلية إلى طائرات تحالف السعودية.

وكانت وكالة "فرانس برس" عن نقلت، في وقت سابقن عن مصادر محلية يمنية قولها، صباح اليوم الأربعاء، إن 14 مدنيا، على الأقل، قتلوا في غارة للتحالف على السوق.

في المقابل، قال سكان ومسؤول في الإدارة المحلية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إن هذه الضربات وقعت الثلاثاء في هيما شمال شرقي مدينة تعز، وأدت إلى مقتل 11 متمردا وجرح 13 مدنيا آخرين.

وتعتبر تعز المدينة الكبيرة في جنوب غرب اليمن تسيطر عليها القوات الموالية لهادي لكنها مطوقة من قبل الحوثيين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن هذه الضربة وقعت "خطأ" في منطقة يحاول التحالف دعم "انتفاضة السكان" ضد الحوثيين فيها.

وفي منطقة الحديدة حيث تحاول القوات الموالية للرئيس هادي التقدم إلى المرفأ الذي يسيطر عليه الحوثيون، أدت غارات جوية إلى مقتل 22 من الحوثيين كانوا في قافلة تعزيزات أرسلت من صنعاء، كما ذكرت مصادر طبية وعسكرية.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#تعز
#الحديدة
#تحالف السعودية
#الحوثيون

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