الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة للتحالف والسعودية تؤكد نجاة الطاقم

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما أكد التحالف أن سقوطها ناتج عن خلل فني.

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة أنصار الله قالت في وقت سابق إن قوات الحوثي أسقطت المقاتلة في محافظة صعدة مشيرة إلى أنها بريطانية الصنع من طراز تورنيدو، بينما كانت في أجواء مديرية "كتاف" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن "مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية التي تقاتل حركة الحوثي في اليمن تحطمت بسبب عطل فني أثناء قيامها بعمليات عسكرية".

وقال البيان السعودي إن المقاتلة تحطمت في منطقة عمليات. وأضاف أن التحالف الذي تقوده السعودية قام بعملية خاصة لإجلاء الطيارين اللذين نجيا من الحادث.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه "في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر يوم الأحد تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات".