الأمم المتحدة: 22 مليون يمني بحاجة لمساعدات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في اليمن حيث يزداد خطر حصول مجاعة بسبب النزاع.

وأشار تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة إلى أن 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير أن خطر حصول مجاعة في تزايد إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017.

وتشمل هذا الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 1500 مدرسة في البلاد تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ نيسان/أبريل الماضي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص.