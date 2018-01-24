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اليمن: مقتل العشرات في غارة جوية على صعدة

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 15:08

اليمن: مقتل العشرات في غارة جوية على صعدة
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قتل عشرات المدنيين والحوثيين في ال24 ساعة الماضية في شمال اليمن، بحسب ما أوردت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين تحالف السعودية وبين الحوثيين في معقلهم.

وأورد تلفزيون "الإخبارية" السعودي الحكومي "مقتل أكثر من 40 حوثيا خلال مواجهات في ثلاثة محاور بصعدة خلال 24 ساعة".

من جهتهم، أعلن الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم أن تسعة أشخاص، بينهم أربعة مدنيين، قتلوا في غارة جوية للتحالف في صعدة على الحدود مع المملكة.

وقال مسؤول محلي في وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفض الكشف عن هويته، إن 22 شخصا قتلوا في الساعات ال24 الماضية في غارات جوية بمحافظة صعدة من بينهم 9 مدنيين، أربعة منهم من الأطفال.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#صعدة
#تحالف السعودية
#الحوثيون

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