وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الإثنين، طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تحملُ 55 طنًا من المساعدات الطبية والعلاجية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخاضعة للحوثيين، أن الشحنة تحتوي على مستلزمات طبية أساسية، ومضادات حيوية وأكياس دم ومحاليل مخبرية.

كما تحتوي الشحنة على أدوية لعلاج حالات الطوارئ، ومستلزمات علاج الإصابات الطارئة.

وتشهدُ اليمن منذ نحو 3 أعوام، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.