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اليمن: قتلى وجرحى في هجوم استهدف مقرا أمنيا بعدن

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 11:19

اليمن: قتلى وجرحى في هجوم استهدف مقرا أمنيا بعدن
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة مقرا أمنيا تابعا لقوات يمنية مدعومة من الإمارات في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات، حسبما أفاد مصدر أمني.

ونقل مصور الوكالة أنه يوجد خمسة أشخاص، على الأقل، ما بين قتيل وجريح جرى نقلهم من موقع التفجير الذي استهدف مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزنا للأغذية، إلى تدمير كامل، بينما التهمت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة أمام المقر.

يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#عدن
#الحوثيون

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