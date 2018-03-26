اليمن: مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء

في الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات تحالف السعودية في اليمن، خرج مئات الآلاف من أنصار الحوثيين، اليوم الإثنين، إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء. وتدفق المتظاهرون الى ساحة السبعين في صنعاء حاملين أعلام اليمن ولافتات عليها صورة زعيم الحوثيين، عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأخرى كتب عليها "ثلاث سنوات على العدوان".

وتم إغلاق كافة المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بهدف تسجيل أكبر مشاركة في التجمع.

وقال صالح الصماد رئيس "المجلس السياسي"، أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين، في تجمع صنعاء إن جماعته ستتعاطى "مع أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار والجلوس على طاولة الحوار"، ودعا القوى اليمنية إلى "الحوار".

في موازاة دعوته للحوار، اتهم الصماد في خطابه الولايات المتحدة بـ"إدارة" العدوان، قائلا إن الأميركيين "يشاركون مباشرة في عدد من الجبهات". وتابع "العدوان أمريكي من أول طلقة".

واعتبرت من جهتها ابتسام المتوكل، رئيسة "الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان" التابعة للحوثيين أن "لا أحد يتكلم بلسان الشعب اليمني. خروج الشعب اليوم هو الكلمة الحقيقة".

وتأتي تلك التظاهرات غداة إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون أدت إلى مقتل شخص.