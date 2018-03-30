مقتل 5 من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي شمالي اليمن

قُتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، جرّاء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحو جماعة "الحوثي" في محافظة الجوف شمالي اليمن، حسب مسؤول حكومي.

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال عبدالهادي العصار، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إن "لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين انفجر اليوم بسيارة تقل إحدى العوائل شرقي مديرية "برط العنان".

وأضاف أن الانفجار أدى لمقتل رب الأسرة الشيخ يحيى الصلاحي، وزوجته وثلاثة من أولادهما، وجميعهم أطفال.

ولفت المسؤول إلى وجود "مئات الألغام التي زُرِعت بشكل عشوائي في مختلف مناطق الجوف، ما تسبب في وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة انفجار الألغام".

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وبين "الحوثيين" الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 أيلول 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية في البلد الفقير، وبات قرابة 21 مليون يمني (80 % من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.