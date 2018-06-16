الجيش اليمني: تحالف السعودية يحرر مطار الحديدة

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات اقتحمت مطار مدينة الحديدة في اليمن يوم السبت.

ونقلت "رويترز" عن المركز قوله إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي، تمكنت من تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ومن شأن السيطرة على المطار أن تمثل نجاحا مبكرا للتحالف الذي يقاتل من أجل انتزاع أكبر ميناء في البلاد من قبضة الحوثيين الموالين لإيران وذلك في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال المركز في تغريدة على تويتر ”قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي“.

وقال مصدر بالجيش اليمني المدعوم من التحالف إن القوات تحاصر المبنى الرئيسي بالمطار.

وأضاف المصدر” نحتاج بعض الوقت للتأكد من عدم وجود مسلحين وألغام أو متفجرات بالمبنى“.

وأوضح المركز الإعلامي أن” الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة“.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والمدعوم من الغرب إن بإمكانه السيطرة سريعا على الميناء، وهو الوحيد الخاضع لسيطرة الحوثيين، دون تعطيل إمدادات المساعدات في بلد يشهد بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتخشى الأمم المتحدة، التي حاولت دون جدوى إيجاد مسار دبلوماسي لتفادي شن الهجوم، من أن القتال سيقطع شريان الحياة الوحيد لمعظم اليمنيين.

ويعتمد نحو 22 مليون نسمة في اليمن على المساعدات الإنسانية بينما يواجه 8.4 مليون خطر المجاعة.