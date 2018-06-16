مسؤول إماراتي يُلمح إلى اتفاق بانسحاب الحوثيين من الحديدة

أشار مسؤول إماراتي، بتلميح في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى موافقة الحوثيين على شروط "التحالف العربي" بقيادة السعودية، بالانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها لإشراف أممي، وذلك مقابل وقف العملية العسكرية التي يشنها التحالف منذ أربعة أيام.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "نحن وكل اليمن نرحب بالخبر السار من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".

وأعرب المسؤول الإماراتي، عن تقديره لما وصفه بـ" التصميم الدؤوب" لمبعوث الأمم المتحدة، لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مناقشات سياسية "ذات مغزى".

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وصل العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، في محاولة أخيرة لاحتواء معركة الحديدة، ونقل شروط الإمارات "والتحالف العربي" للحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية.