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الجيش اليمني يعلن أسر 7 خبراء من حزب الله اللبناني بصعدة

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 12:43

الجيش اليمني يعلن أسر 7 خبراء من حزب الله اللبناني بصعدة
(الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، أسر 7 خبراء من حزب الله اللبناني، في عملية عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، شمالي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش اليمني، عن قائد اللواء الثالث عروبة، الجنرال عبد الكريم السدعي، أن "قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادي حوثي (لم يفصح عن اسمه)، مع 7 خبراء عسكريين من حزب الله اللبناني، خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط (مركز مديرية الظاهر)، ضمن عملية قطع رأس الأفعى".

وقال السدعي، إن "المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروق، والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيط، خلفت نحو 220 قتيلا من مسلحي جماعة الحوثي".

وأشار إلى أن الجيش اضطر إلى دفن جثث قتلى الحوثيين بعد فرار من تبقى من عناصرهم.

ولفت إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قمة جبل "حرم" في المديرية ذاتها، والسيطرة النارية على عدد كبير من المواقع المحيطة بها.

وذكر أن العمليات رافقها إسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وتقود السعودية في اليمن، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

 

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#اليمن
#حزب الله
#الحوثيون
#الجيش اليمني

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