اليمن: تحالف السعودية مسؤول عن مقتل 1300 طفل

قالت الأمم المتحدة إن تحالف السعودية العسكري في اليمن مسؤول عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 1300 طفل العام الماضي.

وسقط هؤلاء الأطفال، في أفقر بلدان العالم، قتلى ضمن عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم أو أصيبوا بشدة في عشرات البلدان الذين تضمنها تقرير الأمم المتحدة "الأطفال والصراع المسلح" والذي نشر اليوم الأربعاء.

وقد تزايدت بشكل خاص في العراق وميانمار.

وتدعم الولايات المتحدة هجمات القوات السعودية والإماراتية الجوية والبرية في الحرب الأهلية المستعرة في اليمن.

يذكر في هذا السياق أن قوات الحزام الأمني، إحدى أذرع الإمارات العسكرية في اليمن، ومجموعات عديدة كونغولية ومالية على لائحة سوداء للأمم المتحدة للكيانات التي تنتهك خلال الحروب حقوق الأطفال، مرفقة بتقرير للأمين العام للمنظمة الدولية نشر خلال الأسبوع الجاري.

ويعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذه الوثيقة التي تتضمن تقريرا عن الوضع في 2017، عن قلقه من تزايد هذه الانتهاكات بشكل كبير.

وحول المجموعات التي أضيفت إلى اللائحة السوداء، أشار التقرير إلى قوات الحزام الأمني، وهي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوبي اليمن، وتعرف بولائها للإمارات وخدمة أجندتها في اليمن، كما تشرف على سجن التعذيب النفسي والجسدي السرية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الحزام الأمني تقوم بتجنيد واستخدام أطفال.