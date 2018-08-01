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يونيسيف تدعو لوقف استهداف مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 15:50

يونيسيف تدعو لوقف استهداف مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن
نازحون يمنيون (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن.

وقال البيان، الذي صدر عن المديرة التنفيذية ليونيسيف، هنريتا فور، إن "الهجمات التي تُشن على المرافق والخدمات المدنية غير مقبولة، وغير إنسانية، وتخالف القوانين الأساسية للحرب".

وأضاف أن "العنف المستمر، والهجوم المتكرر على البنية التحتية المدنية المنقذة للحياة في محافظة الحديدة يشكلان تهديدا مباشرا لبقاء مئات آلاف الأطفال وعائلاتهم على قيد الحياة".

وتابع: "رغم ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا في عملية استهداف الأنظمة والمرافق الضرورية من أجل الحفاظ على حياة الأطفال والعائلات".

ولفت البيان إلى أن "اليمن يواجه نقصا حادا في مياه الشرب، الأمر المرتبط بشكل مباشر بتفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد".

وحذرت مديرية يونيسف من أن الهجوم على البنية التحتية للمياه يهدد الجهود المبذولة لمنع تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد مجددا في اليمن.

ودعا البيان جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واختتم بالقول: "لا منتصر في حرب اليمن، إذ أنها تسلب المستقبل من أطفال البلاد".


#اليمن
#الحديدة
#يونيسيف

من عرب 48

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