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مقتل 23 مسلّحا حوثيا وأسر 3 في محافظةٍ محاذية للسعودية

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 19:45

مقتل 23 مسلّحا حوثيا وأسر 3 في محافظةٍ محاذية للسعودية
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة باليمن، العقيد عبد الله الأشرف، اليوم الجمعة، أن 23 شخصا من مسلحي جماعة "الحوثي"، قُتِلوا، وأُسر ثلاثة آخرون، خلال معارك ضد الجيش اليمني في محافظة الجوف.

ونقلت "الأناضول" عن الأشرف قوله إن "الجيش صدّ هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب (...) كان هجوم الحوثيين استباقيًّا، في ما كان الجيش يستعد لهجوم كبير على مواقع الجماعة.

وأضاف الأشرف: "قوات الجيش أفشلت الهجوم، وانتشلت 23 جثة لمسلحين حوثيين، وأسرت ثلاثة آخرين، فيما أصيب جنديان من الجيش".

وأعلن محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، في كانون الثاني الماضي، أن الجيش بات يُسيطر على 95 بالمائة من مساحة المحافظة.

يُذكرُ أن السعودية، تقود منذ عام 2015 تحالفا؛ يُنفِّذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

 


#اليمن
#السعودية
#الحوثيون
#التحالف على اليمن

من عرب 48

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