اليمن: الحرب تقتل مدنيا واحدا كل 3 ساعات

أعلنت منظّمة "أوكسفام" يوم أمس، الجمعة، أنّ مدنيا واحدا يقتل كل ثلاث ساعات في اليمن، لا تشمل ضحايا الجوع والمرض، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في الحرب على اليمن.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّه "منذ آب/أغسطس قتل في المعارك الدائرة في اليمن مدنيّ واحد كل ثلاث ساعات، ولقي كثيرون آخرون مصارعهم بسبب المرض والجوع".

وأوضحت أوكسفام، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، أنّه استنادا إلى أرقام جمعها مشروع "سيفيليان إمباكت مونيتورينغ بروجكت" المرتبط بـ"ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ" التابعة للأمم المتّحدة، فقد قتل في الحرب الدائرة في اليمن 575 مدنيا، بينهم 136 طفلاً، في الفترة الممتدّة بين الأول من آب/أغسطس و15 تشرين الأول/أكتوبر.

وناشدت المنظّمة غير الحكومية في بيانها "بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات أخرى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب عدم اكتراثها بأرواح المدنيين في الحرب في اليمن".

يذكر في هذا السياق أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، كان قد حذر من أنّ 14 مليون شخص قد يصبحوا "على شفا المجاعة" خلال الأشهر المقبلة في اليمن في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد.