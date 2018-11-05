بريطانيا تطالب مجلس الأمن التدخل لوقف الحرب باليمن

عرب ٤٨ / أ ف ب

طالبت بريطانيا، اليوم الإثنين، مجلس الأمن التدخل والتحرك من أجل وقف الحرب في اليمن والسعي للتوصل إلى حل سياسي، وجاء طلب لندن خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "لقد حان الوقت لكي يعمل المجلس على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية.

وقال هانت في البيان: "لفترة طويلة جدا، اعتقد طرفا الصراع في اليمن أن الحل العسكري ممكن، مع عواقب كارثية على السكان".

وأضاف: "اليوم للمرة الأولى يبدو أن هناك فرصة لتشجيع كلا الجانبين على الحضور إلى طاولة المفاوضات ووقف عمليات القتل، وإيجاد حل سياسي يشكل الحل الوحيد على المدى الطويل للخروج من الكارثة".

وتابع: "بريطانيا ستستخدم كل نفوذها لتعزيز مثل هذا النهج. هناك فرصة صغيرة لكن حقيقية، بأن وقف الأعمال العدائية يمكن أن يخفف معاناة اليمنيين".

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي لليمن، أنه سيعمل على تحديد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في اليمن في غضون شهر، بعد ساعات على دعوة أميركية مماثلة. كما أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع الحوثيين.

ووصفت الأمم المتحدة اليمن بـ"جحيم حي"، مطالبة أطراف النزاع بوقف الحرب في هذا البلد الذي يشهد موت طفل كلّ عشر دقائق و30 ألف طفل سنويا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الجمعة إلى وقف "أعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام.

وكانت الولايات المتحدة، في تغير مفاجئ في موقفها، حضّت حليفتها السعودية على إنهاء الحرب في اليمن عبر الدعوة إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام.