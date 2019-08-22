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الحوثيون يقصفون قاعدة جوية بالسعودية ومعسكرا للتحالف

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 14:40

الحوثيون يقصفون قاعدة جوية بالسعودية ومعسكرا للتحالف
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيرة، وكذلك استهداف مقر العمليات المشتركة لقوات تحالف السعودية، في مدينة صامطة، بمنطقة جازان، جنوبي المملكة، بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K وأصابت أهدافها".

وأضاف "سريع" وفقا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع "العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

 كما أعلنت جماعة الحوثي استهداف مقر العمليات المشتركة لقوات تحالف السعودية، بمنطقة جازان بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، في تدوينة على حسابه بفايسبوك إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت الصاروخ الباليستي على غرفة العمليات بصامطة".

وأشار إلى أن "الصاروخ متوسط المدى أصاب هدفه بدقة عالية". وأضاف "القصف خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات".

في المقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن "تركي المالكي" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط".

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران/يونيو.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

 


#اليمن
#السعودية
#تحالف السعودية
#قاعدة عسكرية
#طائرة مسيرة
#جماعة الحوثي

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