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الحوثيون يقصفون مطار أبها بالسعودية

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 07:34

الحوثيون يقصفون مطار أبها بالسعودية
الحوثيون قصفوا مطار أبها عدة مرات بالأسابيع الأخيرة (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

هاجمت جماعة الحوثي في اليمن صباح اليوم الأحد، مطار أبها بالسعودية بطائرات مسيرة، حيث تم استهداف برج المراقبة بصواريخ.  

ونقلت قناة المسيرة عن متحدث باسم الحوثيين قوله: "نفذنا هجمات بطائرات قاصف k2 على مطار أبها الدولي في السعودية".

وأضاف المتحدث أن الطائرات هاجمت برج المراقبة بالمطار.

وذكر المتحدث العسكري أن الهجمات على المطار تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، لافتا إلى "استمرار العمليات".

وقال إن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة".

ونفذ جماعة الحوثي الأسبوع الماضي عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي في عسير جنوب السعودية، وكان هذا المطار من بين عدة أهداف استهدفها الحوثيون مرارا في الأسابيع الماضية.

كما تم في الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة بمحافظة ذمار، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة أميركية بدون طيار من طراز إم كيو-9   على مدينة ذمار شمال البلاد. وقال إن الطائرة بدون طيار أسقطت بصاروخ.

واستهدفت جماعة الحوثي يوم الخميس الماضي، قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيرة، وكذلك استهدفت مقر العمليات المشتركة لقوات تحالف السعودية، في مدينة صامطة، بمنطقة جازان، جنوبي المملكة، بصاروخ باليستي.

وفي حين أن الحوثيين أصابوا بالفعل أهدافا داخل العمق السعودي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، فإن السعودية أعلنت في أحيان كثيرة أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرات المهاجمة قبل أن تبلغ أهدافها.

 


#اليمن
#جماعة الحوثي
#مطار أبها
#السعودية
#طائرة مسيرة

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