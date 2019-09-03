  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

الصحة العالمية: بدون علاج... السرطان حكم بإعدام 35 ألف يمني

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 16:42

الصحة العالمية: بدون علاج... السرطان حكم بإعدام 35 ألف يمني
طفل يمني في المستشفى (أب)
عرب ٤٨

حذرت منظمة الصحة العالمية،  اليوم الثلاثاء، من وفاة 35 ألف مريض سرطان باليمن قد يصبحوا في حكم المحكوم عليهم بالإعدام، في حال لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.

وقالت المنظمة، في تغريدة على "تويتر" إنه "‏لا ينبغي أن يعد ‎السرطان بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في ‎اليمن أصبح كذلك".

وأضافت "سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل".

وتابعت المنظمة الأممية أن "عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض".

وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم؛ الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.


#منظمة الصحة العالمية
#اليمن
#مرض السرطان

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليمن: جرائم حرب وإفلات من العقاب وقوائم سرية بأسماء مجرمين
اليمن: جرائم حرب وإفلات من العقاب وقوائم سرية بأسماء مجرمين

2019-09-03

إردوغان Vs داود أوغلو
إردوغان Vs داود أوغلو

2019-09-03

اليمن: اتهامات لأطراف القتال وخاصة المدعومة إماراتيا بانتهاكات جنسية
اليمن: اتهامات لأطراف القتال وخاصة المدعومة إماراتيا بانتهاكات جنسية

2019-09-03

الأكثر قراءة

اعتقال والد إسراء غريب وأشقائها.. و

اعتقال والد إسراء غريب وأشقائها.. و"التحقيقات مستمرة"

2019-09-02
رسالة حزب الله لإسرائيل

رسالة حزب الله لإسرائيل

2019-09-02
حزب الله يبث توثيقًا لـ

حزب الله يبث توثيقًا لـ"عملية أفيفيم"

2019-09-02
انتهى القتال.. بدأت المعركة

انتهى القتال.. بدأت المعركة

2019-09-02
تحليلات إسرائيلية: حزب الله قد يشن هجوما آخر

تحليلات إسرائيلية: حزب الله قد يشن هجوما آخر

2019-09-02