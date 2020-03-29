  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

الحوثيون يعلنون تنفيذ "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي"

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 17:42

الحوثيون يعلنون تنفيذ "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي"
الكارثة الإنسانية في اليمن مستمرّة (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ "أكبر عملية عسكرية في العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة"؛ بحسب ما جاء في بيان لها نشرته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة.

ويأتي البيان عقب ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتها مليشيات الحوثي وتدميرهما في سماء الرياض وجيزان.

وقال بيان الحوثيين إن قواتهم نفذت "أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس، استهدفت عمق العدو السعودي".

وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت "تدشينًا للعام السادس، وردًا على تصعيد تحالف العدوان الجويِّ خلالَ الأيامِ الماضية".

ولفت البيان إلى أن "صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت عددًا من الأهداف الحساسة في الرياض بصواريخ ذوالفقار وعدد من طائرات صماد3". كما استهدفت "عددًا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية في جازان ونجران وعسير، بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف 2K".

وأضاف البيان أنه "سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة والنوعية خلال الأيام المقبلة".

والأحد، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان (جنوب)" دون تسجيل خسائر بالأرواح.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ترحيب الحوثيين بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، والاستعداد لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.


#اليمن
#السعودية
#تحالف عسكري
#جماعة أنصار الله
#الحوثيون

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

756 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا وارتفاع حصيلة الوفيات بهولندا
756 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا وارتفاع حصيلة الوفيات بهولندا

2020-03-29

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سورية

2020-03-29

كورونا: تضاعف وفيات السعودية وارتفاع الإصابات في عُمان والمغرب والسودان
كورونا: تضاعف وفيات السعودية وارتفاع الإصابات في عُمان والمغرب والسودان

2020-03-29

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28
الفيتامين الذي قد يساعد بعلاج فيروس كورونا

الفيتامين الذي قد يساعد بعلاج فيروس كورونا

2020-03-28