تحالف السعودية يعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد لأسبوعين في اليمن

قرّر التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، وقف إطلاق النار من جانب واحد، بدءا من الخميس ولمدة أسبوعين، وسط مخاوف من وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلد الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، مساء الأربعاء، عن مسؤول سعودي قوله: "نعلن وقف إطلاق نار بدءا من يوم غد (الخميس) ولمدة أسبوعين. نتوقع أن يوافق (المتمردون) الحوثيون. نحن نعد الأرضية لمحاربة فيروس كورونا المستجد في اليمن" حيث لم تسجّل أي إصابة بعد.

وشدد المسؤول على أن وقف إطلاق النار الذي سيبدأ عند الساعة 12:00 (بتوقيت القدس) "قد يتم تمديده في حال رد الحوثيون بطريقة إيجابية"، مشدّدا في الوقت ذاته على أن التحالف "يمتلك حق الدفاع عن نفسه إذا تعرض لاعتداء" خلال فترة إطلاق النار.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطرت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن يتصاعد مع تدخل تحالف السعودية والإمارات في آذار/ مارس 2015 دعما للحكومة عبد ربه منصور هادي، لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران.

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة.

ويعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض بفعل شح المياه النظيفة.

ولم تُسجّل في اليمن حتى الآن، أي إصابة بعد بـ"كوفيد 19"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء في حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قد أعلن قبل أسبوع عن إجراء محادثات منفصلة مع أطراف النزاع للتوصل إلى هدنة والتركيز على مكافحة فيروس كورونا.

وأكد فريق غريفيث، الأربعاء أنّ وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف ليس وليد اتفاق. وقال أحد أعضاء الفريق ردا على أسئلة "فرانس برس" "من جهتنا، يواصل المبعوث الخاص التوسط بين الأطراف للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار كامل في أقرب وقت. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن وقف إطلاق النار يهدف "لتهيئة الظروف الملائمة (...) لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي".

وأضاف أن الاجتماع في حال انعقاده سيبحث "مقترحاته (غريفيث) بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وتابع أن قيادة التحالف "تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن (...) وإلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".