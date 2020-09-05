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اليمن: مظاهرة احتجاجية رفضا لأي تواجد إسرائيلي في سقطرى

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 07:42

اليمن: مظاهرة احتجاجية رفضا لأي تواجد إسرائيلي في سقطرى
توضيحية من اليمن (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: محمود مجادلة

نظم عشرات اليمنيين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة التي تحتل موقعًا إستراتيجيًا بالمحيط الهندي.

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأميركي، المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وحمّل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي جرت بمنطقة قبهاتن غربي الجزيرة، المسؤولية الكاملة لأي جهة تعمل على إدخال وتسهيل التواجد الإسرائيلي بسقطرى (في إشارة إلى الإمارات)، بحسب بيان صدر عن الوقفة.

وبحسب المصادر، رفع المشاركون أعلام اليمن ولافتات كتبوا عليها "ندين بشدة أي تواجد للصهاينة وداعميهم في سقطرى، نطالب بعودة السلطة المحلية، نرفض المظاهر المسلحة".

وطالب المحتجون بعودة قيادة السلطة المحلية إلى المحافظة (تقع حاليا تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي)، وبسط سيطرة الدولة على كافة مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية.

وعبر المشاركون عن رفضهم استمرار سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على محافظة أرخبيل سقطرى.

كما طالبوا بتوفير الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وتوفير السيولة النقدية ومنع أي مظاهر مسلحة.

والثلاثاء الماضي، اتهم شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، الإمارات والسعودية بإدخال إسرائيل إلى جزيرة سقطرى.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.

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#التحالف الإماراتي الإسرائيلي
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