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لليوم الثاني على التوالي: هجوم حوثي على مطار أبها السعودي

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 10:21

لليوم الثاني على التوالي: هجوم حوثي على مطار أبها السعودي
من هجوم سابق على مطار أبها (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

شنّ الحوثيّون، لليوم الثاني على التوالي، "هجومًا واسعًا على أماكن حسّاسة" داخل مطار أبها، جنوب غربيّ السعوديّة، بحسب ما أعلن المتحدث باسمهم، يحيى سريع.

بينما أعلن التحالف السعودي تدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقت تجاه السعوديّة.

وقال المتحدث باسم التحالف السعوديّ، تركي المالكي، في بيان مقتضب، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

بينما أعلن سريع، في بيان، استهداف مطار أبها السعودي بـ"دفعة طائرات مسيرة" في ثاني قصف خلال 24 ساعة، وقال إن "سلاح الجو تمكن من ضرب أهداف حساسة بدفعة من الطائرات المسيرة في مطار أبها وكانت الإصابة دقيقة".

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعّد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكوميةوبين والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة؛ حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أبها
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#اليمن
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#يحيى سريع

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