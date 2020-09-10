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الحوثيوّن يعلنون قصف "هدف مهمّ" في الرّياض

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 17:53

الحوثيوّن يعلنون قصف "هدف مهمّ" في الرّياض
صورة توضيحية (تويتر)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الحوثيّون، اليوم، الخميس، قصف "هدف مهمّ" في العاصمة السعوديّة، الرّياض، بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة.

ولم يصدر أي بيان من التحالف الذي تقوده السعودية، لشنّ حرب على اليمن منذ العام 2015.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيّين، العميد يحيى سريع، إن الحوثيين استخدموا صاروخا باليستيا من نوع "ذو الفقار" وأربع طائرات مسيرة من طراز "صماد 3" في الهجوم على هدف مهم في الرياض، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. واستهدفت الحركة العاصمة السعودية عدة مرات من قبل.

وكتب سريع في بيان على تويتر إن الهجوم يأتي "ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا"، وتوعّد بشن المزيد من الهجمات على "النظام السعودي... إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا".

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومعظم المدن عام 2014، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من السعودية.

وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض ويدعمه الغرب في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة، إلا أن الحرب التي تسببت في مقتل 100 ألف شخص في حالة جمود منذ أعوام.

وأدى الصراع إلى أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الحوثيون
#الرياض
#طائرات مسيرة
#يحيى سريع
#صماد

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