تفجيرات عدن: تحالف السعودية يستهدف مواقع الحوثيين بصنعاء

شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي سلسلة غارات غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء، وذلك ردا على التفجيرات التي شهدنها مطار عدن وأسفرت عن مقتل 26 شخصا وجرح العشرات.

وأغار طيران التحالف السعودي الإماراتي على مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت الغارات مواقع للحوثيين في ريمة حميد وسنحان جنوب العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك، فيما طالب الناطق باسم الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق تكشف ليس فقط من خططوا للهجوم على مطار عدن، بل كذلك من سهلوا هذا الهجوم.

وجاء طلب التحقيق عقب توجيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإنشاء لجنة للتحقيق في تفجيرات مطار عدن.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الدلائل تشير إلى أن جماعة الحوثي استهدفت المطار بـ4 صواريخ باليستية، فيما نفت الجماعة مسؤوليتها، وقالت إن التفجيرات هي نتيجة صراع من سمتهم مرتزقة.

وقتل 26 شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن، أمس الأربعاء، لدى مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة طائرة أقلتهم للعاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها دوليا.

واتهم وزراء جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالوقوف خلف الهجوم الدامي في البلد الغارق بالحرب منذ أكثر من ست سنوات، بينما فضل مسؤولون آخرون التريث قبل توجيه أصابع الاتهام للحوثيين الذين لم يعلقوا على الحادثة.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن هناك "26 قتيلا على الأقل" في الهجوم الذي استهدف المطار بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة بأذى.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر مقتل أحد موظفيها وفقدان موظفين آخرين كانوا "يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين".

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة الجديدة يغادرون طائرة الخطوط اليمنية على مدرج المطار في المدينة الجنوبية الساحلية.

وتشكلت الحكومة الجديدة هذا الشهر بينما تبحث إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

كما أبصرت الحكومة النور قبل أسابيع من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، علما أنه كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم علاقة بلاده مع السعودية على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحرب في اليمن.