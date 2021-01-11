بومبيو: أميركا ستصنف الحوثيين جماعة إرهابية

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، قبل عشرة ايام من انتهاء ولايته، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وقال بومبيو في بيان إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه يهدف إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين، لافتا إلى أن الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وتضم القائمة السوداء الأميركية ثلاثة قياديين حوثيين بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وكان القرار منتظرا منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت منظمات غير حكومية وهيئات دولية تخشى أن يعمد ترامب بعد هزيمته إلى تسديد ضربة دبلوماسية لإيران قبل انتقال السلطة في 20 كانون الثاني/يناير إلى الديموقراطي جو بايدن الذي أبدى رغبته في معاودة الحوار مع طهران.

وحذرت المنظمات أن هذا القرار قد يشلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

واستهجنت جماعة الحوثيين العقوبات الأميركية التي طاولت خمسة من أعضاء قياداتها الأمنية البارزة، ووصفتها بأنها "غير قانونية"، فيما رحّبت بها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، واعتبرتها "انتصاراً للضحايا المدنيين" ضد جرائم المليشيا الموالية لإيران.

وذكر القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن التصنيف الأميركي لأي يمني، "مدان وغير قانوني"، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي قانون يجيز لأميركا تصنيف الآخرين بدون أدلة أو معايير متفق عليها.

واعتبر القيادي الحوثي، أن ما تقوم به أميركا من تصنيف لدول العالم هو "إرهاب، ودليل على عدم اعترافها بالنظام العالمي الممثل بمجلس الأمن الدولي".

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شّ الحوثيين هجوما سيطروا على أثره على العاصمة صنعاء.

وتصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير منذ أشهر، استؤنف العنف في كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة التي تشكّل نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.