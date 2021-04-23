الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجويّة السعوديّة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرة مسيرة. جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع إن "‏سلاح الجو المسير (التابع لجماعته) عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K صباح الجمعة مستهدفا موقعا عسكريا مهما(لم يحدد طبيعته)".

وأضاف أنه "كانت الإصابة دقيقة"، دون مزيد من تفاصيل حول ذلك. وتابع: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف العربي حول هذا البيان حتى الآن.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة استهداف القاعدة ذاتها بطائرتين مسيرتين، إضافة إلى استهداف شركة أرامكو في مدينة جيزان السعودية (جنوب) بطائرة ثالثة.

بدوره، أعلن التحالف العربي اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون فجر الجمعة، صوب السعودية.

وكثف الحوثيون، مؤخرا، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ آذار/ مارس 2015؛ إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.