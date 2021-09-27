  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: مقتل 67 مسلحا في معارك حول مأرب

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 15:51

اليمن: مقتل 67 مسلحا في معارك حول مأرب
انتشال جثامين القتلى من بين الأنقاض (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قتل 67 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 58 من المسلحين الحوثيين وتسعة من القوات الحكومية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة". ونادرا ما يعلن الحوثيون الخسائر في صفوفهم.

وبحسب مصادر عسكرية حكومية، استهدفت طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مركبات وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في مأرب وشبوة، بأكثر من 20 غارة جوية في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وصعد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

بودكاست عرب 48

#اليمن
#مأرب
#معارك
#القوات الحكومية
#جماعة الحوثي
#تحالف السعودية

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران تطالب الوكالة الذرية بإدانة هجمات طالت منشآتها النووية
إيران تطالب الوكالة الذرية بإدانة هجمات طالت منشآتها النووية

2021-09-27

مصرع عنصرين جرّاء الحريق في أحد مراكز الحرس الثوريّ الإيرانيّ
مصرع عنصرين جرّاء الحريق في أحد مراكز الحرس الثوريّ الإيرانيّ

2021-09-27

تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

2021-09-27

الأكثر قراءة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

2021-09-26

"مطلوب": المقاومة الفلسطينية تكشف هوية رئيس الشاباك الجديد

2021-09-26
الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

2021-09-26
ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

2021-09-26
آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

2021-09-26