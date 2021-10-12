  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

تحالف السعودية يعلن مقتل أكثر من 134 حوثيا والجماعة "على مشارف" مأرب

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 18:12

تحالف السعودية يعلن مقتل أكثر من 134 حوثيا والجماعة "على مشارف" مأرب
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 134 مسلّحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في قصف جوي في منطقة العبدية، جنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "نفذنا 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيات بالعبدية خلال الساعات الـ24 الماضية. استهدفنا تسع آليات عسكرية للميلشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا".

وأضاف التحالف أن "الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين" في العبدية. وذلك غداة إعلان التحالف، الإثنين، عن مقتل 156 مسلّحا من الحوثيين في المنطقة ذاتها التي تحاصرها قوات الجماعة.

في المقاب، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الحوثي "أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة (..) من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل".

وصعّد الحوثيون المدعومون من إيران في شباط/ فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب (شمال)، وأوقعت المعارك مذاك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى وتعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

والجمعة، أصيب عشرة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون واستهدفت مطارا دوليا في جازان في جنوب السعودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

بودكاست عرب 48

#تحالف السعودية
#اليمن
#مأرب
#أنصار الله
#الحوثيون

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013
الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013

2021-10-12

وسط توتر دبلوماسي.. محادثات روسية أميركية دون إحراز تقدم
وسط توتر دبلوماسي.. محادثات روسية أميركية دون إحراز تقدم

2021-10-12

تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا... "قرار سياسيّ بعدم السماح لبيطار بالعمل"
تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا... "قرار سياسيّ بعدم السماح لبيطار بالعمل"

2021-10-12

الأكثر قراءة

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

2021-10-11
صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

2021-10-11
عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

2021-10-11
أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2021-10-11
التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

2021-10-11