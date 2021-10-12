تحالف السعودية يعلن مقتل أكثر من 134 حوثيا والجماعة "على مشارف" مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 134 مسلّحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في قصف جوي في منطقة العبدية، جنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "نفذنا 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيات بالعبدية خلال الساعات الـ24 الماضية. استهدفنا تسع آليات عسكرية للميلشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا".

وأضاف التحالف أن "الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين" في العبدية. وذلك غداة إعلان التحالف، الإثنين، عن مقتل 156 مسلّحا من الحوثيين في المنطقة ذاتها التي تحاصرها قوات الجماعة.

في المقاب، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الحوثي "أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة (..) من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل".

وصعّد الحوثيون المدعومون من إيران في شباط/ فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب (شمال)، وأوقعت المعارك مذاك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى وتعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

والجمعة، أصيب عشرة أشخاص بجروح في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون واستهدفت مطارا دوليا في جازان في جنوب السعودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.