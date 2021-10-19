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اليمن: أكثر من 20 مليون إنسان عرضة لخطر المالاريا

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 17:48

اليمن: أكثر من 20 مليون إنسان عرضة لخطر المالاريا
توضيحية ( أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: عرب 48

تشير تقديرات صدرت عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، الثلاثاء أن أكثر من 20 مليون يمني عرضة لخطر الإصابة بمرض الملاريا، في وقت تعمل فيه فقط نصف المرافق الصحية بالبلاد.

وأوضحت في تقرير نشرته عبر "تويتر"، أن 20.4 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة لخطر انتقال الملاريا، في حين تشير التقديرات أن نحو مليون حالة جديدة من الملاريا تعصف بالبلد كل عام.

وأضاف التقرير، أنه "استجابة لهذا الخطر، تدعم منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين المتطوعين من خلال توفير اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية وبناء القدرات من خلال تدريبات أساسية حول الكشف عن حالات الملاريا وعلاجها وتثقيف المجتمعات المحلية بأهمية الوقاية منها".

وأردف: "بينما لا تعمل سوى نصف المرافق الصحية في اليمن بشكل كامل أو حتى جزئي، لا تزال المرافق العاملة تفتقر إلى الموظفين الصحيين المؤهلين مدفوعي الأجر إضافة إلى شح الأدوية الأساسية والمعدات الطبية".

وتابع التقرير: "بما أن اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، فمن بالغ الأهمية تعزيز آليات مكافحة الملاريا وتوسيع نطاقها والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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#المالاريا
#اليمن

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