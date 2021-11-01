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مقتل وإصابة 29 مدنيا يمنيا في مأرب إثر صاروخين أُطلقهما الحوثيون

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 09:52

مقتل وإصابة 29 مدنيا يمنيا في مأرب إثر صاروخين أُطلقهما الحوثيون
صورة توضيحية من اليمن (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

قُتل وأصيب 29 مدنيا يمنيًا، فجر اليوم الإثنين، جراء قصف صاروخي نُفّذ على يد جماعة الحوثي على منطقة سكنية بمحافظة مأرب وسط البلاد، وفق ما أعلنت السلطات اليمنية.

وقالت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيان: "سقوط 29 شهيدًا وجريحًا (دون تفصيل) بينهم نساء وأطفال في استهداف قرية العمود بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة بصاروخين باليستيين".

وأضاف البيان أن "الصاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإيرانية، مساء الأحد".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي حتى الساعة 06:30.

وفي وقت متأخر مساء الأحد، أعلنت سلطات مأرب سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين (لم تحدد عددهم) جراء هجوم صاروخي للحوثيين على الجوبة.

ومساء الخميس، قتل 13 مدنيا بقصف صاروخي للحوثيين في المديرية نفسها، وفق بيان لسلطات مأرب، فيما لم تعلق الجماعة على الأمر.

ومنذ بداية شباط/ فبراير الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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#اليمن
#مأرب
#الحوثيون
#صواريخ باليستية
#مقتل مدنيين

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