اليمن: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) اليمنية، اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع (لم يذكر تبعيتها) بمحافظة مأرب وسط اليمن.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، عقب 4 أيام على إعلان إسقاط طائرة تجسس مشابهة بالمحافظة ذاتها.

وأفاد البيان بـ"تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية (لم يحددها) في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 13, 2021

وأضاف أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب (...) وهذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".

ولم يوضح الحوثيون تبعية الطائرة، لكن الجماعة أعلنت مرارا أن طائرات التجسس تابعة لقوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. فيما لم تصدر السلطات اليمنية أو التحالف السعودي بيانا بهذا الشأن.

وكانت جماعة الحوثيون، قد أعلنت في بيان صد عنها يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع في محافظة مأرب.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.