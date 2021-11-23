تحالف السعودية يشن غارات على مواقع للحوثيين بصنعاء

شن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمين فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، حيث هزت انفجارات عنيفة العديد من المناطق، بحسب بيان نشرته وكالة "واس" السعودية.

وتأتي الغارات بعد ساعات من اتهامات وجهها التحالف لإيران وجماعة الحوثي، بتحويل مطار صنعاء الدولي إلى قاعدة عسكرية للتجارب والهجمات العابرة للحدود، في إشارة للضربات التي تستهدف العمق السعودي.

وأعلن التحالف في بيانه بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية، وصفها بالمشروعة، في صنعاء، ودعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال التحالف، إن العملية التي تتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مأرب والساحل الغربي "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع"، وفقاً للبيان.

وأكد التحالف تدمير هدف "عالي القيمة" للصواريخ البالستية بحي ذهبان في صنعاء، وأن المواقع السرية المستهدفة اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "واس".

وأكد سكان محليون في صنعاء لـ"العربي الجديد" سماع انفجارات عنيفة في الأطراف الشمالية للعاصمة ومحيط المطار الدولي، فيما تحدث ناشطون عن غارات على مواقع مفترضة للحوثيين في حي الأعناب.

وتداولت حسابات على وسائل التواصل، لقطات تظهر ألسنة اللهب تتصاعد من مواقع الانفجارات، فيما يعتقد أنها مخازن أسلحة، دون أن يتسنى التحقق من ذلك.

ولم تصدر جماعة الحوثي على الفور أي حصيلة للضربات الجوية كما جرت العادة، كما لا يعرف عدد الغارات التي نفذها التحالف على وجه الدقة.

وقال متحدث التحالف، تركي المالكي، إن إيران "حوّلت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية واستخدمته لنقل كافة أنواع الأسلحة لجماعة الحوثيين"، وفقاً لتصريحات نشرتها وسائل إعلام سعودية.

وذكر التحالف، أن الحوثيين يشكلون خطراً على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية، زاعماً أن الجماعة، قامت باستخدام طائرة أممية للتأكد من عمل منظومة دفاع جوي وفاعليتها.