فرنسا: دعوى ضد السعودية والإمارات "لتمويل الإرهاب" في اليمن

تقدم ضحايا من حرب اليمن بشكوى، اليوم، الجمعة، في فرنسا بتهمة تمويل الإرهاب ضد وليي عهد السعودية والإمارات، متهمين البلدين بإقامة "تحالف" مع القاعدة، كما زعم محاميهم.

وقال المحامي جوزف بريهام، الذي قدّم شكوى مع معاونته، جولي بالينو، كجانب الحق المدني في باريس "أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبروا اعتداءات شارلي إيبدو"، في باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

وقدمت هذه الشكوى باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، التي تعتبر قريبة من الحوثيين، ومقرّها صنعاء.

ولم ترد السلطات على أسئلة "فرانس برس" في هذه المرحلة، وكذلك الإمارات.

وتدخلت السعودية في اليمن منذ 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن في 2019، لكنّها لا تزال عضوا في التحالف.

وتعتبر الولايات المتحدة أن "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية الذي تأسس عام 2009 أخطر فرع للشبكة الجهادية، واستغلّ التنظيم الفوضى التي أحدثتها الحرب وشن هجمات ضد الحوثيين والقوات الحكومية.

وبحسب المدّعين، قد يكون التحالف دفع عبر "بنك أبو ظبي الأول" أموالا للتنظيم الإرهابي "مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها"، وقد يكون دعم أبو العباس، العضو في تنظيم شبه الجزيرة العربية، "المدرج إرهابيًا من قبل وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2017".

وباسم ثمانية من ضحايا التعذيب أو القصف الذي قام به التحالف، يتهم بريهام، أيضًا، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسي أركان الجيشين بـ "جرائم تعذيب" و"اختفاءات قسرية" و"جرائم حرب" و"تشكيل عصابة إجرامية إرهابية".

ويقول بريهام إن القضاء الفرنسي مخول مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات، لأنّ الفرنسي بيتر شريف المقرب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي إيبدو و"العضو الناشط" في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بين عامي 2011 و 2018، "شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين".