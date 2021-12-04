الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع، في محافظة مأرب، وسط اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عقب ساعات على إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، بالعاصمة صنعاء.

وأفاد البيان بـ"تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع".

وأضاف أن "إسقاط الطائرة تم أثناء قيامها بأعمال عدائية (لم يحددها) في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب (وسط)".

‏وتابع: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".

ولم يذكر البيان الجهة التي تتبعها الطائرة، لكن الجماعة سبق أن أعلنت مرارا إسقاط طائرات تجسس تابعة لتحالف السعودية.

وفجر السبت، أعلن التحالف، في بيان، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، مع قتل مجموعة خبراء خلال القصف في العاصمة اليمنية صنعاء.

ومنذ شباط/ فبراير الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.