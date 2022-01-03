الحوثيون يخطفون سفينة إماراتية وضحايا مدنيون بشبوة

اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، الحوثيين بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن المتحدث باسم التحالف خبر "تعرض سفينة الشحن ذات النداء روابي وتحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، وأثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، مشيرا الى أنها محملة بـ"كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة".

وكتب المتحدث باسم المتمردين يحيى سريع في تغريدة "القوات المسحلة اليمنية تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

وفي السياق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة قرب شواطئ اليمن على البحر الأحمر، فيما استهدف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا في محافظة البيضاء، بينما قالت وكالة الأنباء الحكومية إن جماعة الحوثي استهدفت سوقاً شعبية في محافظة شبوة، مما أسفر عن سقوط 10 ضحايا مدنيين.

وقالت الهيئة التي تعد جزءا من البحرية الملكية البريطانية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن تقارير تلقتها تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، ونصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وعلى صعيد تطورات الأحداث في اليمن قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف شن فجر اليوم الإثنين، 5 غارات على معسكر السوادية في محافظة البيضاء، كما أكد التحالف أن القصف تم بعد انقضاء مهلة حددها لإخلائه.

ومن ناحيتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 7 غارات للتحالف استهدفت منفذ عفار الجمركي في السوادية.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الحكومية إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون في قصف صاروخي نفذته جماعة الحوثي استهدف سوقا شعبية في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة.

وجاء القصف عقب يوم من إعلان قوات ألوية العمالقة، الموالية للتحالف، استعادتها السيطرة على مديرية عسيلان من جماعة الحوثي، التي كانت سيطرت على المنطقة في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعا محافظ شبوة عوض العولقي المجتمع الدولي للتحرك العاجل "لإيقاف تمادي حركة الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين".